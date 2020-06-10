Как тулякам не перегреться в жару: рекомендации Роспотребнадзора

По прогнозам синоптиков, уже через пару дней жара должна пойти на спад, а в четверг, 11 июня, на улицах Тулы будут раздавать питьевую воду. Держите список рекомендаций, которые помогут вам пережить июньский зной.

Ограничьте пребывание на улице, снизьте физические нагрузки до минимума. Чаще проветривайте помещение, в котором находитесь. В течение дня по возможности примите прохладный душ. При выходе на улицу надевайте легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками. Потребность в энергии в жаркую погоду снижается – стоит отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, заменить его рыбой или морепродуктами. Ешьте меньше копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов. В самые жаркие часы лучше не есть, перенести приемы пищи на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи. Чтобы избежать обезвоживания, пейте больше жидкости – не менее полутора литров за сутки. Пейте чай, минеральную воду, морсы, компоты, витаминизированные напитки. Откажитесь от сладкой газировки, энергетиков и алкоголя. Для поддержания иммунитета ешьте фрукты и овощи. Не забывайте тщательно мыть их перед употреблением. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха. Купание и водные процедуры на открытом воздухе следует проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил безопасности.