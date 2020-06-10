Как тулякам не перегреться в жару: рекомендации Роспотребнадзора
Специалисты советуют пить больше жидкости и реже выходить на улицу.
По прогнозам синоптиков, уже через пару дней жара должна пойти на спад, а в четверг, 11 июня, на улицах Тулы будут раздавать питьевую воду. Держите список рекомендаций, которые помогут вам пережить июньский зной.
- Ограничьте пребывание на улице, снизьте физические нагрузки до минимума.
- Чаще проветривайте помещение, в котором находитесь. В течение дня по возможности примите прохладный душ.
- При выходе на улицу надевайте легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.
- Потребность в энергии в жаркую погоду снижается – стоит отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, заменить его рыбой или морепродуктами. Ешьте меньше копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов.
- В самые жаркие часы лучше не есть, перенести приемы пищи на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.
- Чтобы избежать обезвоживания, пейте больше жидкости – не менее полутора литров за сутки. Пейте чай, минеральную воду, морсы, компоты, витаминизированные напитки. Откажитесь от сладкой газировки, энергетиков и алкоголя.
- Для поддержания иммунитета ешьте фрукты и овощи. Не забывайте тщательно мыть их перед употреблением.
- Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
- При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха.
- Купание и водные процедуры на открытом воздухе следует проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил безопасности.
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