Фото из группы «ВКонтакте» «Узловая Не Слухи»
В Узловой осудили поджигателя, подпалившего три машины
Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения.
Узловский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении трёх поджогах автомобилей.
В ночь с 1 на 2 июля прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег с помощью зажигалки три автомобиля.
Каждому из владельцев был причинен значительный материальный ущерб, общая сумма – более 1,4 млн рублей.
Суд назначил поджигателю наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.
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