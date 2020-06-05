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В Узловой осудили поджигателя, подпалившего три машины
Фото из группы «ВКонтакте» «Узловая Не Слухи»

В Узловой осудили поджигателя, подпалившего три машины

Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения.

Узловский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении трёх поджогах автомобилей.

В ночь с 1 на 2 июля прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег с помощью зажигалки три автомобиля.

Каждому из владельцев был причинен значительный материальный ущерб, общая сумма – более 1,4 млн рублей.

Суд назначил поджигателю наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:52 +3
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