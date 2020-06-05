В тульском УФССП пройдёт антикоррупционная горячая линия

Жители региона могут сообщить о планируемых или совершенных сотрудниками ведомства должностных преступлениях.

Во вторник, 9 июня, в УФССП России по Тульской области для граждан будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц ведомства.

Позвонив по телефону: 35-57-79, граждане могут сообщить о подготавливаемых либо совершаемых преступлениях: злоупотреблении должностными полномочиями, вымогательстве, получении взятки и т. д.