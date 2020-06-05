В тульском УФССП пройдёт антикоррупционная горячая линия
Жители региона могут сообщить о планируемых или совершенных сотрудниками ведомства должностных преступлениях.
Во вторник, 9 июня, в УФССП России по Тульской области для граждан будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц ведомства.
Позвонив по телефону: 35-57-79, граждане могут сообщить о подготавливаемых либо совершаемых преступлениях: злоупотреблении должностными полномочиями, вымогательстве, получении взятки и т. д.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.
Другие статьи по темам
Место