новости
новости
Регистрация
В тульском УФССП пройдёт антикоррупционная горячая линия

В тульском УФССП пройдёт антикоррупционная горячая линия

Жители региона могут сообщить о планируемых или совершенных сотрудниками ведомства должностных преступлениях.

Во вторник, 9 июня, в УФССП России по Тульской области для граждан будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц ведомства.

Позвонив по телефону: 35-57-79, граждане могут сообщить о подготавливаемых либо совершаемых преступлениях: злоупотреблении должностными полномочиями, вымогательстве, получении взятки и т. д.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыборьба с коррупциейгорячая линия
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области выявлены два очага бешенства
В Тульской области выявлены два очага бешенства
В Узловой осудили поджигателя, подпалившего три машины
В Узловой осудили поджигателя, подпалившего три машины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.