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Подозреваемый в убийстве на ул. Демидовской в Туле признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве на ул. Демидовской в Туле признался в преступлении

Задержанный ранее был судим за нанесение побоев, оскорбление представителя власти, кражу, угон и уклонение от административного надзора.

В следственном отделе по Зареченскому району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Убийство произошло около шести утра в воскресенье, 31 мая, во дворе дома № 117 по ул. Демидовской. По предварительным данным, в результате конфликта, возникшего между двумя знакомыми, изрядно нетрезвый 39-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 52-летнему собутыльнику. Тот от полученных ранений скончался на месте происшествия.

К моменту приезда стражей порядка на лавочке возле подъезда, недалеко от места, где лежал труп, сидел гражданин. При выяснении обстоятельств убийства оказалось, что именно он и нанес 52-летнему мужчине смертельные ранения.

По информации Myslo, задержанный — житель Зареченского округа, не работает. В его биографии большой «послужной» список уголовных статей, по которым он уже был судим: ст. 116, 319, 158, 166, 314.1 УК РФ — побои, оскорбление представителя власти, кража, угон и уклонение от административного надзора.

В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:00 +4
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