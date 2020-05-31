В Заречье во дворе дома зарезали мужчину

В воскресенье, 31 мая, во дворе дома № 117 по ул. Демидовской в Туле произошёл пьяный конфликт. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 6 часов утра.

К моменту приезда стражей порядка на дороге между подъездами лежал труп мужчины (на вид - 50-60 лет), а на лавочке возле подъезда сидел ещё один мужчина, который, по предварительным данным, имеет отношение к произошедшему.

При осмотре места происшествия выяснилось, что у убитого имеется проникающее ножевое ранение груди, которое и стало причиной смерти. По предварительным данным, на момент публикации новости у правоохранителей нет однозначных данных, указывающих на вину задержанного в убийстве.

Как сообщил официальный представитель СУ СК России по Тульской области Павел Акимов, по факту случившегося проводится процессуальная проверка, обстоятельства происшествия выясняются.