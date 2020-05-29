Желтые цветки адониса, гусиный лук и нежные фиалки: как цветет Куликово поле

Фото: Роман Солопов.

Отвлечемся от тревожных новостей и просто полюбуемся тульской природой!

Заведующая отделом естественнонаучных дисциплин Ольга Бурова побывала на ратном поле, чтобы провести ежегодный мониторинг природных объектов, и запечатлела буйство красок весенней степи.

Ольга Бурова рассказала, что как только с поля сошел первый снег, в начале-середине апреля появились желтые цветки мать-и-мачехи, бледные пушистые колоски осоки низкой, небольшие, жёлтые, звёздчатые цветки гусиного лука и похожие на открытые зонтики цветки примулы, кое-где нежно-синими брызгами отсвечивает фиалка.

В конце апреля — начале мая появились ярко-желтые огромные цветки адониса.

«Этот цветок — предвестник наступления фазы, которую называют «настоящей весной», — рассказала Ольга Бурова.

Постепенно, в течение мая, однородно желтые от адониса склоны меняют свой цвет.

Первыми им на смену идут чисто-белые цветки ветреницы лесной, после распустятся ярко-желтый ракитник русский, фиолетовый шалфей луговой, синий ирис безлистный. И уже в этот период будут проблескивать ости ковыля перистого.

«Надеемся, что и мы вскоре увидим Куликовскую степь во всей ее красе, с перекатами серебристых волн цветущего ковыля», — заключила Ольга Бурова.



Видео предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле».