новости
новости
Регистрация
Желтые цветки адониса, гусиный лук и нежные фиалки: как цветет Куликово поле
Фото: Роман Солопов.

Желтые цветки адониса, гусиный лук и нежные фиалки: как цветет Куликово поле

Отвлечемся от тревожных новостей и просто полюбуемся тульской природой!

Заведующая отделом естественнонаучных дисциплин Ольга Бурова побывала на ратном поле, чтобы провести ежегодный мониторинг природных объектов, и запечатлела буйство красок весенней степи.

Ольга Бурова рассказала, что как только с поля сошел первый снег, в начале-середине апреля появились желтые цветки мать-и-мачехи, бледные пушистые колоски осоки низкой, небольшие, жёлтые, звёздчатые цветки гусиного лука и похожие на открытые зонтики цветки примулы, кое-где нежно-синими брызгами отсвечивает фиалка.

В конце апреля — начале мая появились ярко-желтые огромные цветки адониса.

«Этот цветок — предвестник наступления фазы, которую называют «настоящей весной», — рассказала Ольга Бурова.

Постепенно, в течение мая, однородно желтые от адониса склоны меняют свой цвет.

Первыми им на смену идут чисто-белые цветки ветреницы лесной, после распустятся ярко-желтый ракитник русский, фиолетовый шалфей луговой, синий ирис безлистный. И уже в этот период будут проблескивать ости ковыля перистого.

«Надеемся, что и мы вскоре увидим Куликовскую степь во всей ее красе, с перекатами серебристых волн цветущего ковыля», — заключила Ольга Бурова.


Видео предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле».
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:32 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКуликово поле
Прочее
первоцветыполевые цветывесна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полицейский рейд в Тульской области: полиция уничтожает посевы конопли и мака
Полицейский рейд в Тульской области: полиция уничтожает посевы конопли и мака
«Ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги»: тульская пенсионерка попалась на популярный «развод»
«Ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги»: тульская пенсионерка попалась на популярный «развод»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.