Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле во время движения из Renault выпала пассажирка
77-летняя женщина получила различные травмы.
27 мая в 14.30 в Туле на улице Плеханова 33-летний водитель автомобиля Renault Logan, по предварительной информации, осуществляя высадку пассажиров, начал движение, не убедившись в безопасности маневра. В результате этого из машины выпала пассажирка.
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, 77-летняя женщина получила различные травмы и была госпитализирована.
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