новости
новости
Регистрация
В Туле во время движения из Renault выпала пассажирка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле во время движения из Renault выпала пассажирка

77-летняя женщина получила различные травмы.

27 мая в 14.30 в Туле на улице Плеханова 33-летний водитель автомобиля Renault Logan, по предварительной информации, осуществляя высадку пассажиров, начал движение, не убедившись в безопасности маневра. В результате этого из машины выпала пассажирка.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, 77-летняя женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:44 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Тула
Прочее
выпала пассажирка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» первым в России установил на стадионе дезинфицирующие тоннели
«Арсенал» первым в России установил на стадионе дезинфицирующие тоннели
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 28 мая
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 28 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.