В Туле во время движения из Renault выпала пассажирка

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 мая в 14.30 в Туле на улице Плеханова 33-летний водитель автомобиля Renault Logan, по предварительной информации, осуществляя высадку пассажиров, начал движение, не убедившись в безопасности маневра. В результате этого из машины выпала пассажирка.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, 77-летняя женщина получила различные травмы и была госпитализирована.