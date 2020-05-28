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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 28 мая

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 28 мая

В лидерах по количеству заболевших – Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Алексин.

Опубликована карта подтвержденных случаев коронавируса в Тульской области. Напомним, за предыдущие сутки в регионе выявили 110 заболевших COVID-19. Умерли шесть человек, выздоровели 107.

Самые зараженные коронавирусной инфекцией города – Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Алексин.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 

Сюжет: Коронавирус
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