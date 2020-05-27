В Узловой водитель Mitsubishi сбил пешехода и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 мая в 11.00 в Узловой на ул. Магистральной 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Grandis сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в УГИБДД, пострадавшего 65-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами.

Личность водителя установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.