Фото УГИБДД по Тульской области.
В Узловой водитель Mitsubishi сбил пешехода и скрылся
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
26 мая в 11.00 в Узловой на ул. Магистральной 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Grandis сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в УГИБДД, пострадавшего 65-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами.
Личность водителя установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
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