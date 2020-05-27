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В Узловой водитель Mitsubishi сбил пешехода и скрылся
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Узловой водитель Mitsubishi сбил пешехода и скрылся

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

26 мая в 11.00 в Узловой на ул. Магистральной 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Grandis сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в УГИБДД, пострадавшего 65-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами. 

Личность водителя установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:40 0
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