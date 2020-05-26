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В Тульской области депутат учил полицейских правильной парковке: видео

В Тульской области депутат учил полицейских правильной парковке: видео

Он советовал им отъехать, а они ему — протрезветь.

В сети появилось видео конфликта между депутатом собрания депутатов МО г. Кимовск Кимовского района четвертого созыва (2018−2023) Николаем Бокатуевым и сотрудникам полиции.
 
По мнению депутата, сотрудники полиции перегородили въезд во двор и, как он считает, тем самым злоупотребили своими должностными полномочиями и служебным положением.
 
В свою очередь, стражи порядка объясняли народному избраннику, что опрашивали девушку (то есть, стоят по служебной необходимости) и советовали протрезветь.
 
Что из этого вышло, можно увидеть на видео. Как говорится — смотреть до конца!
 

 
По нашей информации, сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:30 +4
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