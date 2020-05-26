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Туляки получили благодарности Президента России

Туляки получили благодарности Президента России

Владимир Путин подписал распоряжение от 25 мая 2020 года № 135-рп «О поощрении».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена председателю совета директоров (президенту) ОАО «Щекиноазот», генеральному директору ООО ОХК «Щекиноазот» Борису Соколу.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования N 19» Тулы Марине Ступниковой.

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан благодарность Президента Российской Федерации объявлена начальнику управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области Александру Черепанову.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил награжденных.

 
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