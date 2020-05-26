Туляки получили благодарности Президента России
Владимир Путин подписал распоряжение от 25 мая 2020 года № 135-рп «О поощрении».
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена председателю совета директоров (президенту) ОАО «Щекиноазот», генеральному директору ООО ОХК «Щекиноазот» Борису Соколу.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования N 19» Тулы Марине Ступниковой.
За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан благодарность Президента Российской Федерации объявлена начальнику управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области Александру Черепанову.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил награжденных.