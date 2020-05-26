В Туле открылась обновленная детская городская поликлиника №3

Здание пришлось отстраивать почти с нуля. Теперь это современное стильное пространство, в котором комфортно и врачам, и маленьким пациентам.

Детская городская клиническая больница г. Тулы была построена более 30 лет назад, но капитальный ремонт здесь прошел впервые. Он начался летом 2019 года по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Здание пришлось перестраивать почти полностью, но теперь поликлиника отвечает всем современным требованиям. Осмотреть новое здание пришел лично Алексей Дюмин.

Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай:

Сергей Лигай – От старого здания здесь сохранился только несущий каркас. За счет средств бюджета области смонтированы автоматическая пожарная сигнализация, системы вентиляции и кондиционирования, проведена отделка 4-го этажа и лестниц, оборудован рентген-кабинет. На средства фонда «Перспектива» проведен ремонт кровли, фасада главного корпуса и бассейна, выполнены внутренние отделочные работы, отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения, заменены окна, благоустроена территория. Подрядчик выполнил все работы качественно и в максимально сжатые сроки.

Поликлиника стала современной и комфортной для посетителей. Помимо современно оборудованных кабинетов здесь есть просторные зоны ожидания с мягкими диванами, игровая зона для детей с яркими столами и стульями, теплая большая колясочная и комната матери и ребенка, в которой можно переодеть и покормить грудничка.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

Алексей Эрк – Проведена огромная работа, на капремонт затрачено 98,7 млн рублей, из них 71,9 млн – внебюджетные источники. Закуплен лор-комбайн, оборудование для лабораторий, оборудование для занятий ЛФК. Также в поликлинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретен рентген-аппарат.

Исполняющий обязанности главного врача детской городской клинической больницы Владимир Бурмыкин:

Владимир Бурмыкин – Теперь поликлиника полностью соответствует новой модели медицинской организации. Каждого пациента встречает администратор, его задача – разделить потоки детей, сразу направить пациентов туда, куда нужно. Благодаря удобной планировке мы можем разделить потоки пациентов. Детей с повышенной температурой и сыпью принимают в фильтр-боксе с отдельным входом. На втором этаже организован отдельный блок, где расположены кабинеты врачей-педиатров. Сюда дети приходят уже на повторный осмотр.

На первом этаже расположился кабинет выдачи справок и направлений, где можно сразу оформить санаторно-курортные карты и получить направление на все виды исследований. Также здесь есть кабинет дежурного врача, куда могут прийти пациенты, которые не смогли записаться и пришли не в свою смену.

Алексей Дюмин увиденным остался доволен, но сразу же напомнил об имеющихся трудностях в здравоохранении:

Алексей Дюмин – Эта поликлиника – одна из крупнейших на территории нашей области. Пропускная способность – порядка 14 тысяч детей. Мы нашли источники финансирования на то, чтобы сделать ремонт и пополнить материально-техническую базу. Но не забывайте о решении кадрового вопроса. Прошу вас уделить этой работе особое внимание. В региональную собственность безвозмездно передано более 140 квартир, 100 из которых предназначены для медиков. Надо быстрее закончить ремонт этих квартир, чтобы обеспечить врачей служебным жильем. Важно, чтобы специалисты приходили работать в медучреждения Тульской области, чтобы оставались здесь.

Алексей Эрк пояснил, что работа уже ведется. После окончания учебного года в поликлинику собираются прийти на работу три выпускника медицинских вузов, которые учились на целевых местах. Помимо этого в учреждение уже пришли молодые специалисты: врач-ортопед и невролог.

Специалисты поликлиники рассказали еще об одной потребности учреждения. Здесь часто выходит из строя один из аппаратов УЗИ, на приобретение нового оборудования экспертного класса нужно порядка 5 миллионов рублей. Алексей Дюмин пообещал помочь в решении вопроса и поручил Алексею Эрку проработать вопрос о приобретении аппарата УЗИ.