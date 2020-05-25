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Туляка обманули с помощью нового вида мошенничества
Изображение Robert Armstrong с сайта Pixabay

Туляка обманули с помощью нового вида мошенничества

Потерпевший лишился дорогого ноутбука.

В дежурную часть ОП «Привокзальный» обратился 34-летний туляк. Мужчина заявил, что 15 мая лишился ноутбука, который продавал на сайте бесплатных объявлений за 68 тысяч рублей.
 
Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался зарегистрированный в Ставропольском крае и проживающий в Москве, безработный и ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. Его задержали в столице и доставили в Тулу.
 
Предполагается, что мошенник находил на сайте бесплатных объявлений людей, которые продавали дорогие смартфоны и ноутбуки. Договорившись о покупке, он приходил на встречу и с помощью установленной на своем телефоне программы показывал, что якобы переводит деньги. На самом же деле злоумышленник использовал для этого программу, которая лишь имитировала банковское приложение.
 
«Мужчина забирал товар, а потерпевшие не получали никаких денег на свои счета. В настоящее время уже известно о нескольких фактах противоправной деятельности задержанного мужчины в Москве, Ессентуках, Воронеже и Северной-Осетии. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:03 +8
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