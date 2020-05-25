Тулячка рисует большие раскраски с дудлами о тульских достопримечательностях

Вообще Анна Семина менеджер по продажам, но пока в декрете после рождения мальчишек-близнецов. Свободное время, особенно на самоизоляции, она посвящает рисованию раскрасок.

– Моя старшая дочь Саша увлеклась «картинами по номерам». Я тоже попробовала, понравилось. В интернете нашли с ней эдакие дудл-планы Москвы и Питера. А Тулы нигде не было. И я подумала: а почему бы не нарисовать тульские достопримечательности самой? Я, конечно, никакой не художник, в детстве рисовала неплохо, потом забросила. А теперь так втянулась, что прошла курсы иллюстратора, потом курс Corel Drаw.

Теперь Анна рисует самые разные раскраски и даже уже начала делать их на заказ.

А сейчас она закончила новую работу. В ней всё о Туле!

– Это не план и не карта, не академический рисунок, а именно дудлы (от англ. «каракули») — простецкие изображения, которые всё равно остаются узнаваемыми.

Всего на картинке 30 самых-самых тульских объектов. Ну что, все нашли? Всё узнали?

Ответы мы немного спрятали, чтобы вы могли себя проверить. Они тут:

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Ясная поляна, Кремль, Куликово поле, Музей оружия, памятник Левше, памятник Демидову, динозавр «Тёща», мемориал «Защитникам неба Отечества», лось с композицией «Берегите лес», студенческий символ — Памятник Хвосту, Грибная поляна в Тульском кремле, фигура коня на Казанской набережной, машина-клумба, памятник Прянику, самовар, музейный кот, Подкова на счастье, боевая машина «Катюша», филимоновская игрушка, мяч на стадионе «Арсенал», белевская пастила и зефир, суворовские конфетки, часы и фантан у драматического театра, чудо-дерево в ЦПКиО, место, где сбываются мечты, колесо обозрения, клоун, символизирующий музей клоунов в тульском цирке, тульская гармонь.

Может быть, еще какие-то детали Тулы забыты? Давайте добавим их на рисунок! Пишите в комментариях!