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Тулячка рисует большие раскраски с дудлами о тульских достопримечательностях

Тулячка рисует большие раскраски с дудлами о тульских достопримечательностях

В этой раскраске 30 «визитных карточек» нашего города и области. Найдете все?

Вообще Анна Семина менеджер по продажам, но пока в декрете после рождения мальчишек-близнецов. Свободное время, особенно на самоизоляции, она посвящает рисованию раскрасок.

– Моя старшая дочь Саша увлеклась «картинами по номерам». Я тоже попробовала, понравилось. В интернете нашли с ней эдакие дудл-планы Москвы и Питера. А Тулы нигде не было. И я подумала: а почему бы не нарисовать тульские достопримечательности самой? Я, конечно, никакой не художник, в детстве рисовала неплохо, потом забросила. А теперь так втянулась, что прошла курсы иллюстратора, потом курс Corel Drаw.

Теперь Анна рисует самые разные раскраски и даже уже начала делать их на заказ.

А сейчас она закончила новую работу. В ней всё о Туле!

– Это не план и не карта, не академический рисунок, а именно дудлы (от англ. «каракули») — простецкие изображения, которые всё равно остаются узнаваемыми.

Всего на картинке 30 самых-самых тульских объектов. Ну что, все нашли? Всё узнали?

Ответы мы немного спрятали, чтобы вы могли себя проверить. Они тут:

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Может быть, еще какие-то детали Тулы забыты? Давайте добавим их на рисунок! Пишите в комментариях!

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