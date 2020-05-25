Тулячка рисует большие раскраски с дудлами о тульских достопримечательностях
В этой раскраске 30 «визитных карточек» нашего города и области. Найдете все?
Вообще Анна Семина менеджер по продажам, но пока в декрете после рождения мальчишек-близнецов. Свободное время, особенно на самоизоляции, она посвящает рисованию раскрасок.
– Моя старшая дочь Саша увлеклась «картинами по номерам». Я тоже попробовала, понравилось. В интернете нашли с ней эдакие дудл-планы Москвы и Питера. А Тулы нигде не было. И я подумала: а почему бы не нарисовать тульские достопримечательности самой? Я, конечно, никакой не художник, в детстве рисовала неплохо, потом забросила. А теперь так втянулась, что прошла курсы иллюстратора, потом курс Corel Drаw.
Теперь Анна рисует самые разные раскраски и даже уже начала делать их на заказ.
А сейчас она закончила новую работу. В ней всё о Туле!
– Это не план и не карта, не академический рисунок, а именно дудлы (от англ. «каракули») — простецкие изображения, которые всё равно остаются узнаваемыми.
Всего на картинке 30 самых-самых тульских объектов. Ну что, все нашли? Всё узнали?
Ответы мы немного спрятали, чтобы вы могли себя проверить. Они тут:
Может быть, еще какие-то детали Тулы забыты? Давайте добавим их на рисунок! Пишите в комментариях!