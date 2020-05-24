Полицейские призвали туляков рассказать о фактах продажи наркотиков

С 26 мая по 26 июня в Тульской области пройдет комплексный межведомственный антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!».

Акция направлена на противодействие наркоугрозе, повышение уровня доверия населения к деятельности правоохранительных органов, активизации профилактической антинаркотической работы с подростками и молодежью, а также популяризации здорового жизни.

- Информацию обо всех ставших вам известных фактах распространения или употребления наркотиков можно сообщить по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тульской области — 32−22−85, — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, во всех территориальных органах МВД России на районном уровне обеспечена круглосуточная работа телефонов дежурных частей, на которые также можно предоставить сведения.

- Просим вас активно проявлять свою гражданскую позицию. Сведения, поступающие от вас, очень важны, — заявили в полиции.