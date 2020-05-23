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Вор стащил сумку пенсионерки из камеры хранения супермаркета в Туле

Вор стащил сумку пенсионерки из камеры хранения супермаркета в Туле

Он подобрал ключи и забрал имущество пожилой женщины.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась 74-летняя женщина. Она сообщила, что путём подбора ключа из ячейки камеры хранения в продовольственном супермаркете, расположенного по улице 9 Мая, была похищена сумка с имуществом.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы похитителя, которые были переданы наружным нарядам полиции.

Спустя некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы задержали нигде не работающего и ранее судимого 58-летнего жителя Арсеньевского района. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От  задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:06 +6
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