Борщевик Сосновского добрался до березовой рощи в Пролетарском районе Тулы

Фото: группа Вконтакте «Тула. Пролетарский район»

Подписчики группы отмечают, что ядовитому растению уже пара лет. Они опасаются, что если власти не примут срочно меры, то любимое многими пролетарцами место отдыха скоро станет опасно для прогулок.

«Всё, хана нашей березовой роще,таки добрался до нее борщевик,через пару лет,свернуть с дорожек,будет смертельно опасно», – написал автор фото.

Справка myslo

Борщевик — мощное (до 3 м высотой) растение, двулетник или многолетник. Стебель толстый, с очень крупными листьями и огромными соцветиями, которые вырастают до полуметра в диаметре.

Растение содержит фуранокумарины — вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. Что примечательно, в темноте ожог не получишь: только после контакта с растением в солнечный день на коже появляется ожог 1-3 степени.

Прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Если контакт произошел в темное время суток и никакие меры не были приняты, то при облучении кожи на следующий день симптомы бывают такие же, как и при поражении днем!

Участки тела, на которые попал сок борщевика, начинают зудеть и краснеть. Кожа отекает, а через две недели начинает шелушиться. Волдыри могут появиться как через несколько часов, так и спустя несколько суток. Само по себе жжение не пройдет, а только усилится.

Если сок попал на кожу, примите меры: