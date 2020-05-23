новости
новости
Регистрация
Борщевик Сосновского добрался до березовой рощи в Пролетарском районе Тулы
Фото: группа Вконтакте «Тула. Пролетарский район»

Борщевик Сосновского добрался до березовой рощи в Пролетарском районе Тулы

Фото в соцсетях опубликовали местные жители.

Подписчики группы отмечают, что ядовитому растению уже пара лет. Они опасаются, что если власти не примут срочно меры, то любимое многими пролетарцами место отдыха скоро станет опасно для прогулок. 

«Всё, хана нашей березовой роще,таки добрался до нее борщевик,через пару лет,свернуть с дорожек,будет смертельно опасно», – написал автор фото.

Справка myslo

Борщевик — мощное (до 3 м высотой) растение, двулетник или многолетник. Стебель толстый, с очень крупными листьями и огромными соцветиями, которые вырастают до полуметра в диаметре.

Растение содержит фуранокумарины — вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. Что примечательно, в темноте ожог не получишь: только после контакта с растением в солнечный день на коже появляется ожог 1-3 степени.

Прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Если контакт произошел в темное время суток и никакие меры не были приняты, то при облучении кожи на следующий день симптомы бывают такие же, как и при поражении днем!

Участки тела, на которые попал сок борщевика, начинают зудеть и краснеть. Кожа отекает, а через две недели начинает шелушиться. Волдыри могут появиться как через несколько часов, так и спустя несколько суток. Само по себе жжение не пройдет, а только усилится.

Если сок попал на кожу, примите меры:

  • Промокните сок платком или салфеткой, не размазывая, и тотчас закройте пораженное место от солнца несколькими слоями ткани (одеждой или повязкой).
  • Дома тщательно промойте место соприкосновения с ядом борщевика водой с мылом или спиртом.
  • Примите антигистаминный препарат (дозировка в зависимости от возраста).
  • Участки тела после контакта с соком или растением следует защищать от солнечного облучения двое суток.
  • При обширном ожоге срочно обратитесь к врачу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:35 0
Другие статьи по темам
Событие
борщевик Сосновскогоберезовая роща
Место
ТулаПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минобр Тульской области прокомментировал петицию студентов из Новомосковска
Минобр Тульской области прокомментировал петицию студентов из Новомосковска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.