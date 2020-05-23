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День славянской письменности в Тульской области: Онлайн-фестиваль, концерты и мастер-классы

День славянской письменности в Тульской области: Онлайн-фестиваль, концерты и мастер-классы

Все мероприятия пройдут в онлайне, но от этого не окажутся менее интересными.

24 мая в Тульской области отметят День славянской письменности и культуры в онлайн-формате.

Афиша достаточно разнообразна и включает любопытные публикации, концерты, викторины, мастер-классы и даже онлайн фестиваль.

Афиша мероприятий:

     

24 мая 

Филармония

12.00

Онлайн-трансляция концерта оркестра русских народных инструментов «Тула»

filarmonia-tula.ru/
instagram.com/filarmoniatula71/
youtube.com/
vk.com/filarmonia_tula
ok.ru/profile/558375078912
twitter.com/filarmonia_tula
facebook.com/Тульская-областная-филармония-1605341046207440/
16.00

Концерт Тульского филармонического симфонического оркестра в Московской консерватории в 2-х отделениях.

 filarmonia-tula.ru/
instagram.com/filarmoniatula71/
youtube.com/
vk.com/filarmonia_tula
ok.ru/profile/558375078912
twitter.com/filarmonia_tula
facebook.com/Тульская-областная-филармония-1605341046207440/

Музей «Тульский кремль»

12.00

 Пост «Что и как писали на Руси». Самые интересные факты о грамотности на Руси в XV-XVII вв.

Вконтакте
14.00 Мини-опрос «Попробуй, прочитай!». Подписчикам страницы будут предложены к прочтению небольшие отрывки из берестяных новгородских грамот Вконтакте
15.00 Пост #история одного экспоната. Рассказ о письменных принадлежностях, которые использовались в России в старину Вконтакте

Дом-музей В.В. Вересаева

10.00-17.00

Поэтический марафон «В начале было слово…»

Вконтакте

Музей Н. И. Белобородова

12.00

 Видеолекция «Сельский быт Тульской губернии». Рассказ о занятиях, костюме, обрядах крестьян Тульской губернии к.19-н.20вв. Вконтакте

Музей командира крейсера «Варяг»

11.30 – 11.30

13.30  – 13.30

16.00  – 16.00

 Цикл викторин «Истоки славянской письменности». Три викторины, в целях повышения внимания к истории слова и родного языка

 

Вконтакте

Историко-мемориальный музей «Демидовых»

12.00


Мультимедийная презентация «Книги из библиотек Демидовых». В презентации будет рассказано о книгах, которые хранились в библиотеках цветовода Прокофия Демидова, ученого Павла Григорьевича Демидова, заводчика Акинфия Демидова

 Вконтакте

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

11.00

 Познавательный онлайн час «Откуда азбука пришла?» Знакомство с историей русского языка, с развитием славянской азбуки

 

Вконтакте

Тульский областной краеведческий музей

11.00

Посты-публикации «Потерянные буквы». В алфавите, который изучают школьники в первом классе, 33 буквы. А в древней кириллице — азбуке, составленной в середине IX века Кириллом и Мефодием, их было гораздо больше — целых 46. Куда же пропали 13 букв? Ответу на этот будет посвящено несколько постов-публикаций в группе Тульского областного краеведческого музея.

 Вконтакте
15.00

Видео-мастер-класс «Наследие учителей славянских». В ходе мастер-класса участники вспомнят историю создания древнерусской письменности, ознакомятся с бытовавшими на Руси и в других славянских землях шрифтами, узнают, как выглядела древнерусская книга

 Вконтакте

Богородицкий дворец-музей и парк

14.00

Пост об экспонатах Богородицкого дворца-музея и парка.

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14.00

 «Что в имени тебе моём?..» Публикация о происхождении и значении славянских имён Вконтакте
14.00 «От пояса до ног семьдесят пять дорог». О древнерусском  элементе одежды – поневе из фондов Богородицкого дворца-музея. Театрализованный видеоролик покажет и  расскажет о символике поневы как древнего элемента женского крестьянского костюма на примере поневы Богородицкого уезда. Вконтакте
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Музей П. Н. Крылова

11.00

 Пост с фотографиями об истории возникновения и празднования

 Дня Славянской культуры и письменности

 Вконтакте
12.00 Пост с фото пошаговое выполнение куклы-закрутки. «Отдарок-на-подарок» - кукла, которую дарили в ответ на вручение подарка. На Руси был такой обычай. Кукла была знаком благодарности за подарок. Вконтакте
 

Пост о П.Н. Крылове – кавалере болгарского ордена Кирилла и Мефодия. Живописное путешествие П.Н. Крылова по Болгарии (видео).

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15.00

Мастер-класс по рисованию – пошаговое выполнение рисунка «Буквица».

 Вконтакте

Тульский музей изобразительных искусств

13.00

 Пошаговое выполнение куклы-закрутки «Пеленашка» - оберег для младенца, который клали в люльку ребенку, чтобы отогнать от него злых духов

Вконтакте
15.00 «Слово о полку Игореве-2 или история между пробелом и темным местом». Онлайн разговор с художником Людмилой Горловой о современном прочтении ключевого для нашей культуры древнерусского текста Вконтакте

Музей-заповедник «Куликово поле»

10.00 – 18.00

 XII межрегиональный Фестиваль народных традиций «Былина». Онлайн фестиваль

kulpole.ru
Вконтакте
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ok.ru

 

Тульский областной экзотариум

В течении дня

Викторина «Кто есть кто?» Несколько постов с заданиями на знание славянских названий некоторых растений и животных. В конце дня подписчиков ждут правильные ответы

Вконтакте

 
  Виртуальная выставка «Как это по-славянски?» Рассказ о возникновении и значении некоторых старых названий растений и животных, обитающих в средней полосе России Вконтакте

Веневский краеведческий музей

14.00

 Музейная викторина «Славянская письменность и культура». На странице сообщества в ВК и твиттере будут опубликованы фотографии старинных предметов, необходимых для письма. Читателям требуется попытаться правильно определить их название и предназначение в далеком прошлом. Также участников ждут интересные творческие задания по истории возникновения письменности и знание славянской азбуки, выполняя которые они узнают много интересного о музейных экспонатах

Вконтакте
Twitter

Щекинский художественно-краеведческий музей

10.00

 «Аз и Буки – основы науки». Экскурсия-викторина в формате онлайн, проводимая МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей»

muz71.ru
ok.ru
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:24 +4
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день славянской письменностиафиша мероприятий
Место
Тульская область

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