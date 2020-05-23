День славянской письменности в Тульской области: Онлайн-фестиваль, концерты и мастер-классы

Мультимедийная презентация «Книги из библиотек Демидовых». В презентации будет рассказано о книгах, которые хранились в библиотеках цветовода Прокофия Демидова, ученого Павла Григорьевича Демидова, заводчика Акинфия Демидова

Тульский областной краеведческий музей 11.00