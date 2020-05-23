День славянской письменности в Тульской области: Онлайн-фестиваль, концерты и мастер-классы
Все мероприятия пройдут в онлайне, но от этого не окажутся менее интересными.
24 мая в Тульской области отметят День славянской письменности и культуры в онлайн-формате.
Афиша достаточно разнообразна и включает любопытные публикации, концерты, викторины, мастер-классы и даже онлайн фестиваль.
Афиша мероприятий:
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24 мая
Филармония
12.00
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Онлайн-трансляция концерта оркестра русских народных инструментов «Тула»
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filarmonia-tula.ru/
|16.00
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Концерт Тульского филармонического симфонического оркестра в Московской консерватории в 2-х отделениях.
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filarmonia-tula.ru/
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Музей «Тульский кремль»
12.00
|Пост «Что и как писали на Руси». Самые интересные факты о грамотности на Руси в XV-XVII вв.
|14.00
|Мини-опрос «Попробуй, прочитай!». Подписчикам страницы будут предложены к прочтению небольшие отрывки из берестяных новгородских грамот
|Вконтакте
|15.00
|Пост #история одного экспоната. Рассказ о письменных принадлежностях, которые использовались в России в старину
|Вконтакте
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Дом-музей В.В. Вересаева
10.00-17.00
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Поэтический марафон «В начале было слово…»
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Музей Н. И. Белобородова
12.00
|Видеолекция «Сельский быт Тульской губернии». Рассказ о занятиях, костюме, обрядах крестьян Тульской губернии к.19-н.20вв.
|Вконтакте
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Музей командира крейсера «Варяг»
11.30 – 11.30
13.30 – 13.30
16.00 – 16.00
|Цикл викторин «Истоки славянской письменности». Три викторины, в целях повышения внимания к истории слова и родного языка
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Историко-мемориальный музей «Демидовых»
12.00
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|Вконтакте
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Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»
11.00
|Познавательный онлайн час «Откуда азбука пришла?» Знакомство с историей русского языка, с развитием славянской азбуки
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Тульский областной краеведческий музей
11.00
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Посты-публикации «Потерянные буквы». В алфавите, который изучают школьники в первом классе, 33 буквы. А в древней кириллице — азбуке, составленной в середине IX века Кириллом и Мефодием, их было гораздо больше — целых 46. Куда же пропали 13 букв? Ответу на этот будет посвящено несколько постов-публикаций в группе Тульского областного краеведческого музея.
|Вконтакте
|15.00
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Видео-мастер-класс «Наследие учителей славянских». В ходе мастер-класса участники вспомнят историю создания древнерусской письменности, ознакомятся с бытовавшими на Руси и в других славянских землях шрифтами, узнают, как выглядела древнерусская книга
|Вконтакте
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Богородицкий дворец-музей и парк
14.00
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Пост об экспонатах Богородицкого дворца-музея и парка.
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14.00
|«Что в имени тебе моём?..» Публикация о происхождении и значении славянских имён
|Вконтакте
|14.00
|«От пояса до ног семьдесят пять дорог». О древнерусском элементе одежды – поневе из фондов Богородицкого дворца-музея. Театрализованный видеоролик покажет и расскажет о символике поневы как древнего элемента женского крестьянского костюма на примере поневы Богородицкого уезда.
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Вконтакте
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Музей П. Н. Крылова
11.00
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Пост с фотографиями об истории возникновения и празднования
Дня Славянской культуры и письменности
|Вконтакте
|12.00
|Пост с фото пошаговое выполнение куклы-закрутки. «Отдарок-на-подарок» - кукла, которую дарили в ответ на вручение подарка. На Руси был такой обычай. Кукла была знаком благодарности за подарок.
|Вконтакте
|
Пост о П.Н. Крылове – кавалере болгарского ордена Кирилла и Мефодия. Живописное путешествие П.Н. Крылова по Болгарии (видео).
|Вконтакте
|15.00
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Мастер-класс по рисованию – пошаговое выполнение рисунка «Буквица».
|Вконтакте
|
Тульский музей изобразительных искусств
13.00
|Пошаговое выполнение куклы-закрутки «Пеленашка» - оберег для младенца, который клали в люльку ребенку, чтобы отогнать от него злых духов
|15.00
|«Слово о полку Игореве-2 или история между пробелом и темным местом». Онлайн разговор с художником Людмилой Горловой о современном прочтении ключевого для нашей культуры древнерусского текста
|Вконтакте
|
Музей-заповедник «Куликово поле»
10.00 – 18.00
|XII межрегиональный Фестиваль народных традиций «Былина». Онлайн фестиваль
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kulpole.ru
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Тульский областной экзотариум
В течении дня
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Викторина «Кто есть кто?» Несколько постов с заданиями на знание славянских названий некоторых растений и животных. В конце дня подписчиков ждут правильные ответы
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|Виртуальная выставка «Как это по-славянски?» Рассказ о возникновении и значении некоторых старых названий растений и животных, обитающих в средней полосе России
|Вконтакте
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Веневский краеведческий музей
14.00
|Музейная викторина «Славянская письменность и культура». На странице сообщества в ВК и твиттере будут опубликованы фотографии старинных предметов, необходимых для письма. Читателям требуется попытаться правильно определить их название и предназначение в далеком прошлом. Также участников ждут интересные творческие задания по истории возникновения письменности и знание славянской азбуки, выполняя которые они узнают много интересного о музейных экспонатах
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Щекинский художественно-краеведческий музей
10.00
|«Аз и Буки – основы науки». Экскурсия-викторина в формате онлайн, проводимая МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей»