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В Новомосковске задержали бывшего владельца ТЦ «Первый» Юрия Струнге
Фото: nmosktoday.ru

В Новомосковске задержали бывшего владельца ТЦ «Первый» Юрия Струнге

По предварительным данным, задержание прошло в рамках расследования хищения бюджетных средств.

В Новомосковске силовики задержали предпринимателя и экс-владельца ТЦ «Первый» Юрия Струнге. Как пишет ИА «Новомосковск сегодня», оперативные мероприятия прошли по месту жительства задержанного, а также на принадлежащих ему объектах.

По предварительным данным, задержание состоялось в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением денежных средств при строительстве городского центра единоборств.

Юрий Струнге считается человеком из команды экс-главы Новомосковска Вадима Жерздева – почти два года назад, после ареста чиновника, в ТЦ «Первый» прошли обыски. Напомним, Вадима Жерздева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 19 месяцам колонии. В феврале текущего года он вышел на свободу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:28 +1
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