Следователи тульского УМВД помогают приютам для бездомных животных

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские за свой счёт купили более 130 килограммов корма, а также гигиенические и медицинские средства.

Сотрудники Следственного Управления УМВД России по Тульской области помогают городским приютам для животных. Одна из таких поездок состоялась накануне – полицейские передали для бездомных собак и кошек более 130 килограммов круп и других продуктов.

Заместитель начальника СУ УМВД России по Тульской области Елена Инкина отметила, что в период пандемии и изоляции помощь нужна не только людям, попавшим в сложную социальную ситуацию, но и организациям, которые занимаются содержанием и лечением бездомных животных.

Идея поддержать их возникла у полицейских спонтанно: увидели объявление на баннере с контактными телефонами, созвонились с руководством приюта, узнали, что нужны сухие корма, крупы, шприцы, опилки и одноразовые пеленки.

Следователи откликнулись и закупили необходимые вещи, а многие помогли обитателям приюта найти новый дом – кто-то взял кошку, кто-то задумывается о собаке. В свободное время полицейские посещают волонтерскую организацию со своими детьми и участвуют в выгуле собак.