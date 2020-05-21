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Какие дома Тулы останутся без электричества 22 мая

Какие дома Тулы останутся без электричества 22 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 12.00 до 19.00 отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Гоголевская, 45-а, 62, 49, 60, 58, 47, 47-а, 49, 64,
  • пр. Ленина, 42,
  • пр-д Пушкинский, 4-а,
  • ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.),
  • ул. Пионерская, 52-70 (чётн.), 70-а, 37-61 (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 12, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51, 36,
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 7-а, 19, 19-а, 19-б, 12-64 (чётн.),  35-41 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 14-36,
  • ул. Садовая, 19-69 (нечётн.),
  • 1-й квартал,
  • ул. Асфальтная,
  • п. Ильинское: СНТ «Деревообработчик»,
  • с. Маслово: ул. Краинская, 5-а, 91,
  • ул. Ромашковая.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +3
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