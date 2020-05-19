На посту на въезде в Тульскую область водитель открыл стрельбу из светошумового пистолета

Стрелок задержан, при досмотре у него нашли нож, пневматический пистолет и аэрозольное светошумовое устройство.

В Тульской области на контрольном посту по проверке электронных пропусков на трассе М-2 произошел инцидент. Водитель одной из легковых машин попытался объехать пробку по обочине и его маневр не понравились водителю большегруза. Тот перегородил своей автомашиной обочину.

«В ходе конфликта водитель легкового автомобиля применил светошумовое оружие. Подоспевшие офицеры СОБР Росгвардии задержали агрессивного стрелка. При досмотре у него обнаружены нож с фиксированным клинком, пневматический пистолет иностранного производства, аэрозольное светошумовое устройство типа «Добрыня» для производства светошумовых выстрелов и метания раздражающей жидкости», — сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Задержанным оказался 57-летний ранее судимый житель Тулы. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.