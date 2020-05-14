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Молодой туляк до смерти избил собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Молодой туляк до смерти избил собутыльника

В ходе ссоры потерпевший получил несколько ударов по голове и скончался.

В Привокзальном районе Тулы сотрудники регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый – 25-летний местный житель.

По предварительной информации, молодой человек распивал спиртное со своим 60-летним знакомым в одной из квартир на ул. Седова. Между собутыльниками произошла ссора – злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Проведен комплекс следственных действий, в том числе осмотр места происшествия и проверка показаний на месте. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:05 +3
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Событие
уголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской областиумышленное причинение тяжкого вреда здоровьюпьяная ссора
Место
Тулаулица Седова

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