На улице Рязанской в Туле в двух ДТП столкнулись шесть машин

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, вновница одной из аварий отказалась от освидетельствования на состояние опьянения.

Рядом с авторынком на ул. Рязанской в Туле столкнулись три автомобиля – две легковушки и карета скорой помощи. Машины получили механические повреждения, обошлось без пострадавших.

Неподалёку от места первой аварии произошло второе ДТП – 36-летняя тулячка на Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Новомосковского шоссе, не справилась с управлением, столкнулась с попутным Ssang Yong, затем выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Калина».

Как уточнила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова, по предварительной информации, виновница ДТП отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Во второй аварии тоже никто не пострадал, но из-за двух ДТП образовалась серьёзная пробка.