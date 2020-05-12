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Открывать всё будут в 4 этапа: как Тульская область планирует выйти из ограничений

Открывать всё будут в 4 этапа: как Тульская область планирует выйти из ограничений

Это обсуждали на заседании оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Единый период нерабочих дней, который действовал по всей стране в течение шести недель, завершился. Теперь каждый регион самостоятельно должен определять перечень ограничений, достаточный для недопущения распространения инфекции.

Тульская область подготовила свои планы постепенного выхода из ограничений. Однако с учетом эпидобстановки они могут быть скорректированы.

Представленный правительством план по выходу экономики региона из ограничений предусматривает 4 этапа. Переходить на следующий этап будут только после решения Роспотребнадзора.

Первый этап «Режим ограничений» предусматривает возобновление работы:

  1. промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств;
  2. нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов);
  3. объектов розничной торговли площадью не более 200 кв. метров, оборудованных отдельным наружным (уличным) входом;
  4. бассейнов;
  5. пунктов самовывоза.

Второй этап «Переходный режим» предполагает:

  1. открыть объекты розничной торговли в муниципалитетах, где зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом. Такие объекты площадью торговых залов не более 500 кв. метров должны быть оборудованы отдельным наружным (уличным) входом;
  2. возобновить работу объектов общественного питания с площадью зала до 50 кв. метров, (с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических требований, без проведения развлекательных мероприятий).

Третий этап «Режим стабилизации» позволит:

  1. возобновить деятельность рынков и ярмарок при соблюдении требований Роспотребнадзора;
  2. открыть объекты общественного питания с площадью зала до 100 кв. метров (с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, без проведения развлекательных мероприятий).

На четвертом этапе «Штатный режим»:

  1. возобновят деятельность кружки дополнительного образования и спортивные секции;
  2. откроются туристические объекты, музеи, общественные пространства;
  3. начнут работать все организации и индивидуальные предпринимателей, чья деятельность была ранее приостановлена;
  4. начнут работать объекты сферы торговли и услуг большей площади без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, гостиницы и предприятий общественного питания.

«Важно все действия сверять с данными и рекомендациями Роспотребнадзора. Любое неверное решение может привести к неблагоприятным последствиям. Мы даем возможность предприятиям различных форм собственности восстановить работу, при этом они должны понимать меру ответственность за своих сотрудников», — сказал Алексей Дюмин.

Каждый день в Тульской области фиксируются десятки новых случаев заражения. В ряде муниципальных районов и городских округов введен обязательный «масочный режим». К этому глава региона попросил отнестись с пониманием и ответственностью.  

«Необходимо контролировать наличие средств индивидуальной защиты в продаже, а также обеспечивать ими незащищенные категории граждан. Задача руководителей всех форм собственности — обеспечить масками своих работников», — подчеркнул губернатор.

 
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