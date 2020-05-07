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На ул. Оборонной в Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина

На ул. Оборонной в Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина

Пострадавший госпитализирован.

Как стало известно Myslo, накануне днем в Ваныкинскую больницу госпитализировали 37-летнего мужчину. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, открытый перелом ноги и переломы ребер.
 
По имеющейся на настоящее время информации, пострадавший получил повреждения в результате падения из окна своей квартиры в одном из домов по ул. Оборонной в Туле. Квартира находится на четвертом этаже.
 
Обстоятельства падения предстоит установить правоохранительным органам.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:44 0
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