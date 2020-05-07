На ул. Оборонной в Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина

Как стало известно Myslo, накануне днем в Ваныкинскую больницу госпитализировали 37-летнего мужчину. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, открытый перелом ноги и переломы ребер.

По имеющейся на настоящее время информации, пострадавший получил повреждения в результате падения из окна своей квартиры в одном из домов по ул. Оборонной в Туле. Квартира находится на четвертом этаже.

Обстоятельства падения предстоит установить правоохранительным органам.