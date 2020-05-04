В Туле на улице Баташевской на ходу загорелась иномарка: фоторепортаж

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 4 мая на улице Баташевской возле дома № 18 в Туле на ходу загорелась «Тойота Корона». Как позднее рассказала водитель иномарки, во время движения она внезапно почувствовала резкий запах, из-под приборной панели и капота пошел дым.

По словам очевидцев, сначала автомобиль начали тушить жители близлежащих домов и остановившиеся водители. Для этого они использовали автомобильные огнетушители и воду из луж, которую они черпали ведрами.

Житель дома напротив успел протянуть к горящей машине шланг для полива огорода. Общими усилиями к приезду пожарных авто удалось потушить.

В результате происшествия никто не пострадал.