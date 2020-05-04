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В Туле на улице Баташевской на ходу загорелась иномарка: фоторепортаж

В Туле на улице Баташевской на ходу загорелась иномарка: фоторепортаж

Автомобиль тушили жители близлежащих домов и водители-очевидцы.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 4 мая на улице Баташевской возле дома № 18 в Туле на ходу загорелась «Тойота Корона». Как позднее рассказала водитель иномарки, во время движения она внезапно почувствовала резкий запах, из-под приборной панели и капота пошел дым.

По словам очевидцев, сначала автомобиль начали тушить жители близлежащих домов и остановившиеся водители. Для этого они использовали автомобильные огнетушители и воду из луж, которую они черпали ведрами.

Житель дома напротив успел протянуть к горящей машине шланг для полива огорода. Общими усилиями к приезду пожарных авто удалось потушить.

В результате происшествия никто не пострадал.

Галерея
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 1
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 2
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 3
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 4
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 5
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 6
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 7
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 8
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 9
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 10
На ул.Баташевской загорелась "Тойота Корона" , Фото: 11
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:53 +3
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Место
Тулаулица Баташевская

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