За три дня тульские водители более 600 раз нарушили ПДД

Фото из архива Myslo.

С 1 по 4 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Тульской области более 600 нарушений Правил дорожного движения. Самые частые — такие:

нарушение требований к перевозке детей — 20 водителей привлечены к ответственности,

непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения — 13 водителей,

тонировка — 25 водителей,

пьяная езда — 49 водителей,

выезд на встречку — 24 водителя.

Кроме того, инспекторам попались четыре автомобилиста, которые лишены водительских прав.

Сообщается, что по результатам рейда за три дня 73 транспортных средства перемещены на специализированную стоянку.

Сотрудники ГИБДД проверяют и пешеходов. За указанный период к административной ответственности привлекли 78 пеших участников дорожного движения за нарушения ПДД.

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД.

Телефоны дежурных частей ОБ ДПС ГИБДД

по Туле: 32−45−00 или 32−45−02,

по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38. Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.