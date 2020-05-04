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За три дня тульские водители более 600 раз нарушили ПДД
Фото из архива Myslo.

За три дня тульские водители более 600 раз нарушили ПДД

Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция.

С 1 по 4 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Тульской области более 600 нарушений Правил дорожного движения. Самые частые — такие:

  • нарушение требований к перевозке детей — 20 водителей привлечены к ответственности,
  • непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения — 13 водителей,
  • тонировка — 25 водителей,
  • пьяная езда — 49 водителей,
  • выезд на встречку — 24 водителя.

Кроме того, инспекторам попались четыре автомобилиста, которые лишены водительских прав.

Сообщается, что по результатам рейда за три дня 73 транспортных средства перемещены на специализированную стоянку.

Сотрудники ГИБДД проверяют и пешеходов. За указанный период к административной ответственности привлекли 78 пеших участников дорожного движения за нарушения ПДД.

 

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД.

Телефоны дежурных частей ОБ ДПС ГИБДД

  • по Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38. Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:18 +3
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