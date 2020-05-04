На Тульскую область надвигается гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе местами ожидается гроза, ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода сохранится до вечера.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по региону напоминает о соблюдении правил личной безопасности.

При усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.