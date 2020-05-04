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На Тульскую область надвигается гроза

На Тульскую область надвигается гроза

Будьте осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе местами ожидается гроза, ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода сохранится до вечера.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности. 

Главное управление МЧС России по региону напоминает о соблюдении правил личной безопасности.

При усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:43 +7
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