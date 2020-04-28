Погоня за легковушкой с пассажиром на крыше в центре Тулы: видео из регистратора

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Накануне вечером сотрудники тульской Госавтоинспекции заметили на пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая автомобиль Honda Accord, из люка которого на полном ходу на крышу вылез молодой человек. На требование об остановке водитель не отреагировал, началась погоня.

На пересечении улиц Н. Руднева и Циолковского молодой человек не вписался в поворот – машина врезалась в пешеходный светофор и металлическое ограждение. Авария попала в объектив видеорегистратора нашего читателя, пожелавшего остаться неизвестным.

Водитель пытался скрыться, но был задержан во дворе одного из соседних домов. Как позже выяснилось, он был нетрезв. В отношении него было составлено сразу несколько административных материалов: за пьяную езду, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, выезд на встречную полосу и повреждение технических средств организации дорожного движения.