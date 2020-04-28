В Новомосковске больше недели ищут пропавшего пенсионера

Сергей Николаевич Стригин ушёл из дома 17 апреля и не вернулся.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 65-летнего жителя Новомосковска Сергея Николаевича Стригина, о местонахождении которого ничего не известно с 17 апреля.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы тёмные с проседью и залысинами, стрижка короткая. Мужчина может передвигаться на автомобиле Daewoo Nexia песочного цвета.