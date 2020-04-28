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В Новомосковске больше недели ищут пропавшего пенсионера

В Новомосковске больше недели ищут пропавшего пенсионера

Сергей Николаевич Стригин ушёл из дома 17 апреля и не вернулся.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 65-летнего жителя Новомосковска Сергея Николаевича Стригина, о местонахождении которого ничего не известно с 17 апреля.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы тёмные с проседью и залысинами, стрижка короткая. Мужчина может передвигаться на автомобиле Daewoo Nexia песочного цвета.

Если вам что-либо известно о судьбе Сергея Стригина, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 0
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