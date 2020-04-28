В Туле подросток и ребенок на «Форде» врезались в столб

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 28 апреля на Орловском шоссе в Туле, неподалеку от Косогорского металлургического завода произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением на повороте и врезался в столб, зацепив остановку общественного транспорта.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции сообщили, что в дежурную часть поступила информация об автомобиле, водитель которого двигался с нарушением ПДД. На место был направлен экипаж ДПС. Полицейские заметили автомобиль на ул. Генерала Горшкова и подали водителю сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться.

У поворота с ул. Демешковской на Орловское шоссе водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего машина задымилась. Сотрудники ДПС применили огнетушители, извлекли из салона двух пострадавших и вызвали медиков.

По словам нашего корреспондента, автомобиль принадлежит матери 12-летнего пассажира иномарки, а за рулём в момент ДТП находился 15-летний подросток. Пассажир госпитализирован с различными травмами, несовершеннолетнему водителю медики оказали помощь на месте. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.