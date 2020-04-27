Туляк поймал в своей машине автовора

Рано утром в понедельник в дежурную часть городского УМВД позвонил туляк. Мужчина сообщил, что в его припаркованную около подъезда машину пытается проникнуть неизвестный. После заявления в полицию автовладелец бросился на улицу, поймал злодея и удерживал его до приезда сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и полиции.

«31-летнего подозреваемого, проникшего в салон чужой машины, предположительно, для хищения имущества, доставили в УМВД России по г. Туле для разбирательства. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.