В Узловском районе рядом с селом нашли череп, которому не менее четверти века

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Как стало известно Myslo, вечером 25 апреля неподалеку от села Люторичи Узловского района обнаружили фрагменты черепа. В ходе внешнего осмотра специалисты пришли к предварительному выводу, что находке не менее 25-30 лет, а возможно, и гораздо больше.

В настоящее время региональный Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.