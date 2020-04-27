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В Узловском районе рядом с селом нашли череп, которому не менее четверти века
По факту находки проводится проверка.
Как стало известно Myslo, вечером 25 апреля неподалеку от села Люторичи Узловского района обнаружили фрагменты черепа. В ходе внешнего осмотра специалисты пришли к предварительному выводу, что находке не менее 25-30 лет, а возможно, и гораздо больше.
В настоящее время региональный Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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