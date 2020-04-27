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В Туле индекс самоизоляции упал до рекордно низкой отметки
Фото из архива Myslo.

В Туле индекс самоизоляции упал до рекордно низкой отметки

По состоянию на 12.00 он составляет всего 1,9 балла. А значит, на улицах города очень много людей.

«Яндекс» продолжает мониторить ситуацию с самоизоляцией граждан. Судя по статистике, в Туле снова полно людей на улице. Таковы данные, предоставленные к полудню 27 апреля.

Отметим, что в Туле самый низкий уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями. Правда, у них этот показатель тоже не особо высокий. Например, в Рязани всего 2 балла, в Калуге — 2,1, в Орле — 2,2. Даже в Москве, где из-за коронавируса действуют жесткие ограничения, индекс самоизоляции составляет 2,9 балла.

 

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
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