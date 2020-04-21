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В Тульской области из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

В Тульской области из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

Будьте осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:12 +4
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