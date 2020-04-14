Жителя Ефремова похитили и держали в гараже из-за поврежденного автомобиля

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В Ефремове Тульской области суды вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в похищении человека и вымогательстве.

Как установили следствие и суд, 27-летний мужчина требовал от потерпевшего деньги в качестве компенсации за поврежденный автомобиль. Злоумышленник применял к жертве насилие, а впоследствии удерживал в гараже, рассчитывая таким образом получить деньги. Пострадавший провел в заточении около двух часов, после чего его освободили сотрудники полиции.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили Myslo в пресс-службе прокуратуры Тульской области.