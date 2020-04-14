Тульский полицейский ансамбль «Музыкальный патруль» провёл онлайн-концерт

Запись концерта можно посмотреть на сайте Myslo.

Культурный центр УМВД России по Тульской области приготовил подарок для жителей региона. Полицейский ансамбль «Музыкальный патруль» регулярно проводит благотворительные концерты в детских домах и социальных центрах.

В сложившихся условиях, когда личная встреча со зрителями невозможна, сотрудники Культурного центра организовали онлайн-концерт, трансляцию которого посмотрели более пятисот зрителей.

Запись выступления опубликована в официальном аккаунта УМВД в социальной сети «ВКонтакте».