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В Новомосковске представитель заказчика требовал от подрядчика 2,5 млн рублей
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Новомосковске представитель заказчика требовал от подрядчика 2,5 млн рублей

Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела службы безопасности ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск». Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области.

В декабре  прошлого года обвиняемый пришёл к директору ООО «ЦентрТехСтрой», с которым у ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» был заключен договор на проведение строительных работ и потребовал 2,5 млн рублей. За эту сумму злоумышленник обещал закрыть глаза на нарушения, допущенные ООО «ЦентрТехСтрой». На самом деле повлиять на это мошенник не мог, ввиду отсутствия необходимых полномочий.

30 декабря директор компании-подрядчика, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, передал обвиняемому 1,9 млн рублей, после чего мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 +7
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