В Тульской области поисковики нашли воинское знамя времён ВОВ

Фото предоставлено поисковиками

Представители тульского военно-патриотического клуба «Славный» и поискового отряда «Штурм» в ходе раскопок в одной из деревень на границе Белевского и Арсеньевского районов Тульской области обнаружили боевое знамя.

По словам поисковика Ивана Сопова, находку помогла обнаружить местная жительница:

– Пожилая женщина уже не первый год помогает нам. В годы войны ей было 16 лет, она удивительно точно помнит все, что происходило здесь в 1941-1942 годах. Зимой 1942 года части РККА оказались в очень тяжелом положении. Немцы заняли несколько ближайших деревень, красноармейцам пришлось прятаться в опустевших домах.

Во время раскопок на территории одного из таких домов искатели обнаружили хорошо сохранившийся овчинный тулуп с солдатскими пуговицами, в который была уложена гимнастёрка, а в её рукаве лежало аккуратно свёрнутое воинское знамя.

Также был найден паспорт уроженца Арсеньевского района и фронтовой блокнот. Судя по всему, его владелец был политруком – в книжке имеются записи о новоприбывших бойцах и дезертирах. Поисковики занимаются установлением имени воина и поиском его родственников.

Что же касается знамени, искатели считают, что оно может принадлежать латышским стрелкам из 173-й дивизии народного ополчения Москвы – согласно архивным данным, в неё входили бойцы в возрасте 50-60 лет, многие из которых погибли недалеко от места обнаружения находки.