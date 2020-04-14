В Туле строят новую дорогу к ЖК «Северная Мыза»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

У предыдущего застройщика ЖК «Северная Мыза» возникли проблемы с исполнением своих обязательств. В апреле прошлого года по инициативе губернатора Алексея Дюмина было заключено соглашение с «МТС-банком» и ООО СК «МЫ-ЗА!» и определены обязательства по достройке восьми домов. Все сроки застройщиком и подрядчиками соблюдаются.

В этом году планируется сдать четыре дома, ещё два будут готовы к середине 2021 года. Предполагается, что в новом квартале будут проживать порядка 12 тысяч человек.

– Учитывая, что проект большой, работы надо вести комплексно, чтобы люди, которые переезжают в новое жилье, получали все необходимое там, где они живут, – отметил Дмитрий Миляев. – Здесь должны появляться объекты торговой, социальной и транспортной инфраструктуры. Эта работа уже ведётся – муниципалитет участвует в двух проектах: строительстве автоподъезда и детского сада.

К жилому комплексу прокладывают новую дорогу, которая соединит микрорайон с трассой «Крым». Она будет примыкать к трассе «Тула – Белев», минуя населенный пункт «Новая Мыза». Длина автоподъезда – около километра. Дорога будет двухполосной: ширина проезжей части – 6 м, ширина обочин – 2 м.

Работы стартовали в начале апреля в рамках федерального проекта стимулирования жилищного строительства «Жилье». На строительство выделено более 50 млн рублей, на объекте работают 10 рабочих и 6 единиц техники.

Сейчас идут подготовительные работы и устройство искусственных сооружений. После этого специалисты приступят к устройству земляного полотна, затем – к укладке асфальта, примыканий и пересечений, обустройству съездов. По графику завершить строительство должны в ноябре.

В этом году в микрорайоне начнут строить детский сад на 240 мест в рамках нацпроекта «Демография». Проектная документация уже проходит экспертизу, а строительство планируется начать к середине лета.

– Эти два проекта, которые реализуем сейчас, детский сад и дорога – объекты первостепенной важности. Их строительство должно быть завершено своевременно, – подчеркнул Дмитрий Миляев.