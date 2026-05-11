По данным администрации Тулы, общая готовность строительного объекта - около 40%.

В Туле продолжается реконструкция Орловского путепровода. В редакцию Myslo обратились туляки с вопросом о том, успеют ли осенью завершить работы на Орловском путепроводе. Myslo отправил городским властям официальный запрос.

Работы по реконструкции Орловского путепровода разделены на два этапа, сообщили в администрации Тулы на запрос Myslo.

Первый стартовал в прошлом году, в ходе него реконструировали путепровод со стороны Калужского шоссе. Второй — это ремонт части мостового сооружения со стороны улицы Рязанской.

«В рамках первого этапа уже выполнено переустройство газопровода, сетей связи, кабельных линий электросетей, проведены демонтажные работы тела мостового сооружения. Произведен монтаж балок пролетного строения и устройство переходной плиты. Выполняются работы по устройству подпорных стенок», — отметили в администрации.

На втором этапе выполнен демонтаж трамвайных путей и пролетного строения путепровода. Идет подготовка к устройству буронабивных свай.

Параллельно с реконструкцией путепровода отремонтируют и трамвайные пути по проспекту Ленина.

Завершить реконструкцию Орловского путепровода планируют осенью этого года. «Все работы находятся на постоянном контроле администрации города Тулы», — отметили городские власти.