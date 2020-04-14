новости
новости
Регистрация
Застрявший на Кипре из-за пандемии сын мэра Тулы вернулся домой
Фото из архива публикаций Myslo.

Застрявший на Кипре из-за пандемии сын мэра Тулы вернулся домой

Член сборной России по велоспорту Сергей Ростовцев находился там на тренировочном сборе.

Действующий чемпион России по велогонкам на треке Сергей Ростовцев вернулся в Россию. Об этом пишут СМИ со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерия Гриньковского.

Сергей Ростовцев, сын мэра Тулы Ольги Слюсаревой,  ждал эвакуации с Кипра, где он находился на тренировочном сборе в рамках подготовки к международным соревнованиям.
 
Как и другие спортсмены, Ростовцев не мог покинуть территорию государства, так как 4 апреля Россия прекратила массовые рейсы из-за рубежа. И с тех пор каждый вылет готовили по заранее согласованным спискам. 
 
Как стало известно Myslo, Сергей уже прибыл в Тулу и сейчас дома.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Кипрсын мэраэвакуациявелоспорт
Люди
Сергей Ростовцев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бывшего гендиректора «К-Сервис» будут судить за сокрытие денег организации
Бывшего гендиректора «К-Сервис» будут судить за сокрытие денег организации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.