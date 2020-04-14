Застрявший на Кипре из-за пандемии сын мэра Тулы вернулся домой

Фото из архива публикаций Myslo.

Член сборной России по велоспорту Сергей Ростовцев находился там на тренировочном сборе.

Действующий чемпион России по велогонкам на треке Сергей Ростовцев вернулся в Россию. Об этом пишут СМИ со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерия Гриньковского.

Сергей Ростовцев, сын мэра Тулы Ольги Слюсаревой, ждал эвакуации с Кипра , где он находился на тренировочном сборе в рамках подготовки к международным соревнованиям.

Как и другие спортсмены, Ростовцев не мог покинуть территорию государства, так как 4 апреля Россия прекратила массовые рейсы из-за рубежа. И с тех пор каждый вылет готовили по заранее согласованным спискам.

Как стало известно Myslo, Сергей уже прибыл в Тулу и сейчас дома.