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В Тульской области разрушается памятник на братской могиле: видео
Кадр из видео.

В Тульской области разрушается памятник на братской могиле: видео

Жители села Краснополье Кимовского района обеспокоены этим фактом.

В Кимовском районе в селе Краснополье разрушается установленный на братской могиле памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Местные жители прислали в редакцию Myslo видео. Судя по кадрам, мемориал находится просто в ужасном состоянии — основание памятника  разрушено...

«В некоторых местах такие дыры, не иначе как из артиллерии стреляли!» — говорят краснопольцы.

А недавно в Краснополье был субботник, территорию у мемориала, конечно, прибрали. Но сам памятник не тронули:

– Вот так Краснополье готовится ко Дню Победы, — комментируют местные жители. — Полная разруха! В администрации сказали, что денег на ремонт памятника нет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:30 +2
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