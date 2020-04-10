В Тульской области разрушается памятник на братской могиле: видео

Кадр из видео.

В Кимовском районе в селе Краснополье разрушается установленный на братской могиле памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Местные жители прислали в редакцию Myslo видео. Судя по кадрам, мемориал находится просто в ужасном состоянии — основание памятника разрушено...

«В некоторых местах такие дыры, не иначе как из артиллерии стреляли!» — говорят краснопольцы.

А недавно в Краснополье был субботник, территорию у мемориала, конечно, прибрали. Но сам памятник не тронули:

– Вот так Краснополье готовится ко Дню Победы, — комментируют местные жители. — Полная разруха! В администрации сказали, что денег на ремонт памятника нет.