В Алексине начальника ОБЭП задержали при получении взятки

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Полицейский за 600 тысяч рублей пообещал фигуранту уголовного дела не привлекать его к ответственности.

Следственными органами СК России по Тульской области по материалам регионального Управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОЭБиПК МО МВД «Алексинский». Полицейский подозревается в получении крупной взятки.

По версии следствия, 9 апреля силовик через посредника получил 300 тысяч рублей. Такую же сумму ему должны были передать после того, как фигурант одного из уголовных дел избежит наказания.

Полицейский был задержан при участии службы собственной безопасности областного УМВД России по Тульской области. Как отметили в пресс-службе ведомства, в управлении проводится служебная проверка, после её завершения задержанный будет уволен по отрицательным мотивам.

К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители МОМВД России «Алексинский», ответственные за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава.