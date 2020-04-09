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Рядом с детской областной больницей в Туле нашли незаконную частную канализацию

Рядом с детской областной больницей в Туле нашли незаконную частную канализацию

В администрации предполагают, что таким образом жители могли экономить на вывозе фекалий.

Утром 9 апреля сотрудники администрации Пролетарского округа Тулы проводили контрольный объезд. В ходе него напротив одного из домов в 4-м Дачном проезде обнаружили признаки выхода фекальных вод. Дом, кстати, находится примерно в 200 метрах от нового корпуса Тульской детской областной больницы.
 
«На место была вызвана спецтехника. При шурфовании и разрытии был обнаружен заполненный фекальными водами незаконный колодец. От частных домовладений к нему был проложен трубопровод. В ходе работ колодец разрушен, а трубопровод затампонирован», — сообщил Myslo начальник отдела ЖКХ ГУ по Пролетарскому территориальном округу.
 
 
Также на место вызывали сотрудников полиции. В администрации намерены выяснить, есть ли у жильцов дома разрешение и другие документы на выгребную яму, а также продолжить разбирательство по незаконному сливу фекальных вод. Предполагается, что с помощью колодца и трубопровода собственники экономили на вывозе фекалий, сливая загрязненную воду за территорию своего домовладения.
 
Стоит отметить, что недавно похожее нарушение было выявлено в другом доме на этой же улице.
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В Пролетарском округе нашли незаконную канализацию, Фото: 2
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:29 +12
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