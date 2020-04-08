новости
новости
Регистрация
«Заминировал» стадион «Арсенал»: телефонный террорист отправится в колонию на 3,5 года

«Заминировал» стадион «Арсенал»: телефонный террорист отправится в колонию на 3,5 года

Пьяный туляк позвонил в полицию и заявил, что на спортивном объекте произойдет взрыв. Конечно, эта информация не подтвердилась.

Центральный районный суд вынес приговор* 51-летнему туляку. Напомним, 13 января 2020 года мужчина анонимно позвонил в полицию и заявил, что на Центральном стадионе «Арсенал» произойдет взрыв.

Звонившего оперативно вычислили правоохранители, и в тот же день он был задержан. Как стало известно Myslo, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время звонка, и в момент задержания. Информация о минировании спортивного объекта не подтвердилась.

Когда задержанного доставили в дежурную часть, во время допроса в кабинете он нанес полицейскому телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

 

*Мужчину осудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры), а также ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 12:30 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Центральный стадионтелефонный террористуголовное делосуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
«Ростелеком» и ПФР приглашают тульских пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
«Ростелеком» и ПФР приглашают тульских пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.