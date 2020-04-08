«Заминировал» стадион «Арсенал»: телефонный террорист отправится в колонию на 3,5 года

Пьяный туляк позвонил в полицию и заявил, что на спортивном объекте произойдет взрыв. Конечно, эта информация не подтвердилась.

Центральный районный суд вынес приговор* 51-летнему туляку. Напомним, 13 января 2020 года мужчина анонимно позвонил в полицию и заявил, что на Центральном стадионе «Арсенал» произойдет взрыв.

Звонившего оперативно вычислили правоохранители, и в тот же день он был задержан. Как стало известно Myslo, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время звонка, и в момент задержания. Информация о минировании спортивного объекта не подтвердилась.

Когда задержанного доставили в дежурную часть, во время допроса в кабинете он нанес полицейскому телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

*Мужчину осудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры), а также ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).