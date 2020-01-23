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В Туле СК расследует дело о «минировании» Центрального стадиона «Арсенал»
Фото из архива Myslo.

В Туле СК расследует дело о «минировании» Центрального стадиона «Арсенал»

Телефонного террориста оперативно вычислили и задержали. Но во время допроса он напал на полицейского.

Как стало известно Myslo, 13 января в полицию позвонил некий мужчина и сообщил, что на Центральном стадионе Тулы произойдет взрыв. Звонившего оперативно вычислили правоохранители, и в тот же день он был задержан.

По нашей информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время звонка, и в момент задержания. Информация о минировании спортивного объекта не подтвердилась.

Когда задержанного доставили в дежурную часть, во время допроса в кабинете он нанес полицейскому телесные повреждения.

В Следственном комитете по Тульской области рассказали, что в отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Также хулиган обвиняется по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) — дело из полиции передано в СУ СК РФ.

– По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Как стало известно Myslo, обвиняемый был ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 +1
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