новости
новости
Регистрация
Три человека погибли на пожаре в Тульской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Три человека погибли на пожаре в Тульской области

Трагедия произошла в Заокском районе.

Рано утром 1 апреля в поселке Пахомово Заокского района произошел крупный пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о том, что на ул. Садовой горит жилой дом, поступило в 04.02. Первый из трех направленных пожарных расчетов прибыл на место происшествия всего через пять минут.

«Пожар ликвидирован в 6:37, имеются пострадавшие. В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным регионального управления Следственного комитета, после тушения пожара в доме обнаружили тела трех человек – 80-летних мужчины и женщины, а также их 60-летнего сына.
 
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.
 

По предварительной информации причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

UPD. Новость обновлена в 09:44. Добавлена информация СУ СК РФ по Тульской области.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниемчсгибель на пожаре
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам вернуть деньги за туристические путевки
Как тулякам вернуть деньги за туристические путевки
В Тульской области продолжают находить убитых собак из монастырского приюта: фото 18+
В Тульской области продолжают находить убитых собак из монастырского приюта: фото 18+
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.