Три человека погибли на пожаре в Тульской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Рано утром 1 апреля в поселке Пахомово Заокского района произошел крупный пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о том, что на ул. Садовой горит жилой дом, поступило в 04.02. Первый из трех направленных пожарных расчетов прибыл на место происшествия всего через пять минут.

«Пожар ликвидирован в 6:37, имеются пострадавшие. В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным регионального управления Следственного комитета, после тушения пожара в доме обнаружили тела трех человек – 80-летних мужчины и женщины, а также их 60-летнего сына.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительной информации причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

UPD. Новость обновлена в 09:44. Добавлена информация СУ СК РФ по Тульской области.