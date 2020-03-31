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В Тульской области продолжают находить убитых собак из монастырского приюта
Фото: vk.com/id104678301

В Тульской области продолжают находить убитых собак из монастырского приюта

Трупы 19 животных обнаружены в 23 километрах от обители. Две собаки вернулись к приюту и тоже были убиты.

Зоозащитники продолжают находить трупы собак, ранее содержавшихся в приюте, расположенном на территории Свято-Казанского монастыря в селе Колюпаново. Напомним, 60 питомцев около двух недель назад были вывезены оттуда неизвестными лицами, а буквально на днях трупы некоторых из них активисты нашли на помойке в селе Пластово.

Полицейским, проводящим проверку по факту жестокого обращения с животными, в монастыре якобы заявили что «случилось чудо, и собаки исчезли». Как стало известно Myslo, в трупе одной из собак обнаружена дробь, второй труп подвержен гнилостным изменениям и следов выстрелов при первоначальном осмотре не видно.

Новые трупы были найдены примерно в 15-20 километрах от монастыря, примерно в том же направлении, что и предыдущие. Расстояние между этими точками довольно большое – не исключено, что собак специально развозили по разным местам.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что проверочные мероприятия продолжаются, трупы собак направлены в ветеринарную лабораторию для исследования.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:11 −5
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Место
Тульская областьАлексинский районКолюпаново

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